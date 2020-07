Conte-Merkel “Negoziato difficile, ma si troverà accordo” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sul Recovery Fund si troverà un accordo, è nell’interesse di tutti. Ne sono convinti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Il premier con la visita in Germania ha concluso il ciclo di incontri con i leader europei in vista del consiglio europeo del 17 e 18 luglio. “Abbiamo un negoziato molto difficile da fare ma ho sempre cercato di raggiungere l’obiettivo di una risposta europea forte e coordinata, noi dobbiamo essere all’altezza, serve una risposta tempestiva per uscire dalla crisi” ha detto Conte “l’Europa deve far sentire la sua voce, sono in gioco i valori comuni, dobbiamo dire si subito ad uno strumento, e che ci sia una risposta effettiva e adeguata, ben vengano tutti i criteri di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Capezzone : +++Supersintesi della conferenza di #Conte con la #Merkel+++ “La prego, mi calpesti”. - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Tutti gli euroschiaffi già presi da #Conte, tra Lisbona, Madrid e l’Aja. Andare alle tra… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT lunedì 13 luglio, alle ore 16, incontrerà a Meseberg la Cancelliera della Repubblica… - albiz94 : Conte che dice alla Merkel “piuttosto meno soldi ma senza condizionalità” sembra il tossico che ti chiede “i soldi… - PAOLAMALACRIDA : RT @Side73Dark: Con permesso, vado a vomitare. #Conte #Merkel -