Conte: i Benetton prendono in giro gli italiani. Domani il cdm, i titoli a picco (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Presidente del Consiglio ha espresso un giudizio severo sulle proposte della società. In una intervista al 'Fatto', giudica impraticabile la partecipazione di società pubbliche nell'azionariato di ... Leggi su tg.la7

fanpage : #Autostrade, Il premier #Conte durissimo: 'Risposta quasi imbarazzante' - repubblica : Oggi su Rep: ?? “Lo Stato non sarà socio di Benetton”. Linea dura di Conte su Autostrade [di ANNALISA CUZZOCREA e GI… - eziomauro : “Lo Stato non sarà socio di Benetton”. Linea dura di Conte su Autostrade - alfredotec6 : RT @ValterRimini: Negli anni passati mentre i ponti crollavano e gli italiani morivano i #Benetton finanziavano Lega e PD. Oggi M5S e Conte… - panaric_23 : RT @velo_di_maia: Non ho simpatie per i #Benetton ma le voci sulla volontà di #Conte e #M5S di riportare la gestione delle Autostrade allo… -