Conte: "Da Benetton presa in giro. Quando ho letto la proposta ho pensato a uno scherzo" (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prende una posizione netta e decisa per quanto riguarda le concessioni autostradali. Attraverso alcune interviste rilasciate a importanti quotidiani italiani come La Stampa e Il Fatto Quotidiano, il Premier ha fatto sapere che nell'apposito Consiglio dei Ministri convocato per domani, martedì 14 luglio, in cui il governo deve valutare il piano e la proposta di accordo presentato da Autostrade per l'Italia, porterà sul tavolo la questione della revoca dettando alcuni criteri.Conte a La Stampa ha detto:"I Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati. Hanno beneficiato di condizioni irragionevolmente favorevoli per loro: può bastare così. Porterò ... Leggi su blogo

fanpage : #Autostrade, Il premier #Conte durissimo: 'Risposta quasi imbarazzante' - repubblica : Oggi su Rep: ?? “Lo Stato non sarà socio di Benetton”. Linea dura di Conte su Autostrade [di ANNALISA CUZZOCREA e GI… - eziomauro : “Lo Stato non sarà socio di Benetton”. Linea dura di Conte su Autostrade - AndreaR85416432 : RT @SfigaCatrame: Il premier Conte: 'Lo Stato non sarà socio dei Benetton'. Meglio rimanere complice. #conte #autostrade #benetton #conce… - Silvano05230100 : RT @MarceVann: Conte si schiera apertamente contro Aspi e le ultime proposte fatte pervenire al Governo, lasciando intendere che le uniche… -