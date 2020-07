Condizioni Zanardi: come sta il campione a quasi un mese dall’incidente (Di lunedì 13 luglio 2020) Condizioni di Alex Zanardi a quasi un mese dall’incidente avvenuto a Siena dopo tre lunghe e delicate operazioni. Si indaga ancora Quali sono le Condizioni di Alex Zanardi? A quasi un mese dall’incidente avvenuto a Pienza, vicino Siena, sulla strada statale della Val d’Orcia dopo tre lunghe e delicate operazioni il quadro clinico è ancora complicato. Il campione paralimpico ed ex pilota di Formula 1 era a bordo di una handbike per partecipare a una gara non agonistica “Obiettivo 3” il 19 giugno scorso. Per cause che la Procura di Siena vuole accertare, il mezzo è uscito fuori dalla sua corsia, impattando con un camion proveniente dalla direzione opposta. Per fare chiarezza i magistrati hanno ... Leggi su bloglive

