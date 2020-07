Concorso Straordinario Secondaria per il ruolo, candidature entro il 10 agosto: nuovo bando, posti, come è cambiata la prova (Di lunedì 13 luglio 2020) Il 28 Aprile è stato pubblicato il bando del Concorso Straordinario Secondaria in Gazzetta Ufficiale. Con la rettifica del 10 luglio, è stata indicata una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande di partecipazione. Le suddette devono essere inviate con Istanze Online dalle ore 9 dell’11 luglio alle ore 23,59 del 10 agosto, le prove potrebbero essere svolte a fine estate (il 27 Maggio, un giorno prima dell’apertura, era arrivata la sospensione dal Miur in attesa della rideterminazione dei posti e dell’approvazione dell’emendamento. Qui il dettaglio). E’ riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020 ai vincitori immessi nel 2021/2022 che rientrerino nella quota ... Leggi su leggioggi

