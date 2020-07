Concorso scuola per 32mila posti: c’è tempo fino al 10 agosto (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche e integrazioni al decreto che regola la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. I posti a bando per la procedura concorsuale straordinaria sono 32mila. Concorso scuola, domande fino al 10 agosto I candidati possono presentare istanza di partecipazione al Concorso a partire dalle ore 9,00 dell’11 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2020. Qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta potrà avvenire in una regione diversa rispetto a quella corrispondente ... Leggi su quifinanza

