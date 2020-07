Compleanno James Rodriguez, gli auguri hot della pornostar Kendra Lust: “spero ti sia piaciuto” [GALLERY] (Di lunedì 13 luglio 2020) Nella giornata di ieri, domenica 12 luglio, James Rodriguez ha compiuto 29 anni. Fra i tanti auguri ricevuti dal talentuoso trequartista del Real Madrid non sono sfuggiti all’occhio attento dei fan quelli di Kendra Lust. La famosa pornostar ha infatti scritto un messaggio nel quale si legge: “tanti auguri di buon Compleanno James, spero ti sia piaciuto“. Un messaggio che ha scatenato la fantasia dei follower più maliziosi…L'articolo Compleanno James Rodriguez, gli auguri hot della pornostar Kendra Lust: “spero ti sia piaciuto” GALLERY ... Leggi su sportfair

James Rodriguez ha compiuto ieri 29 anni, ma a far discutere non è ancora una volta il suo rendimento in campo, bensì quanto fatto lontano dai campi di calcio.

