Comic-Con@Home dal 22 al 26 luglio, tutti i panel dedicati alle serie tv (Di lunedì 13 luglio 2020) Comic-Con @Home, il programma dell’evento gratuito in streaming della nota convention di San Diego, gratuita nel 2020. Ecco i panel serie tv e come partecipare Il Comic-Con di San Diego è uno degli appuntamenti annuali più importanti per i fan di fumetti, televisione e cinema. E’ un appuntamento anche per le case di produzione e i canali televisivi che approfittano della massa di persone presenti all’evento per parlare e pubblicizzare le serie tv già in onda e per presentare le novità. Quest’anno l’evento che tutti conosciamo è stato cancellato a causa della pandemia da coronavirus, ma l’organizzazione ha previsto un grande evento in streaming che si terrà tra il 22 e il 26 ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Comic Con Comic-Con@Home: ecco il programma di domenica ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Comic-Con at Home: i Marvel Studios non saranno presenti

A quanto pare il silenzio continuerà probabilmente per tutta la fine del mese, visto che la società guidata da Kevin Feige ha deciso di saltare il Comic-Con at Home. La convention online, un evento ...

Ferrari da comiche finali. Con Stanlio (Leclerc) e Ollio (Vettel)

Tornando allo (S)profondo Rosso della Ferrari, va detto che tutto sommato è andata meglio così. Perchè se la corsa fosse proseguita, con Stanlio Leclerc e Ollio Vettel sempre più indietro, il distacco ...

A quanto pare il silenzio continuerà probabilmente per tutta la fine del mese, visto che la società guidata da Kevin Feige ha deciso di saltare il Comic-Con at Home. La convention online, un evento ...Tornando allo (S)profondo Rosso della Ferrari, va detto che tutto sommato è andata meglio così. Perchè se la corsa fosse proseguita, con Stanlio Leclerc e Ollio Vettel sempre più indietro, il distacco ...