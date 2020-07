Come Conte ha usato la retorica del comitato tecnico-scientifico per giustificare le sue azioni (Di lunedì 13 luglio 2020) Nell’epoca delle fake news, delle verità alternative e della difficoltà di discernere tra fondi attendibili e non, una strategia retorica utilizzata dai politici per rendere credibili le proprie parole è quella di proporle corroborate da dati, immagini e fatti. Lo sanno bene i leader (e i loro collaboratori) che hanno dovuto affrontare e ancora stanno affrontando l’emergenza del Covid-19. Nei momenti di crisi, infatti, per convincere del proprio operato, accanto alla retorica e all’eloquio del leader, diventano cruciali i ’dati’, i ’fatti’, proposti Come prove (magari incontrovertibili) della validità dell’azione politica, per legittimarla. Secondo Mark Thompson, autore del celebre saggio “La fine del dibattito pubblico: Come ... Leggi su linkiesta

Piu_Europa : Da febbraio 2019 con #quota100 pensioni sono almeno 200 mila in più e da maggio 2020 hanno superato occupati. In It… - LegaSalvini : +++ INCREDIBILE! GUARDATE COME SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI IL CONTE-CASALINO +++ Salvini: '#statodiemergenza? No,… - capuanogio : Ehi @FabRavezzani, avverti “io sono un giornalista” @duppli che il tema futuro di #Conte, rapporti con l’#Inter e c… - Joe79522282 : @MoonLuchy @sebastiankurz Guarda che non hanno tutti i torti. Tu presreresti i soldi ad una Italia con questo gover… - eia58 : RT @Gi71376847: Finché questi linguaggi verranno accettati e i giornalini analizzeranno, dando voce a personaggi di questo tenore, che infa… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Conte Come Conte ha usato la retorica del comitato tecnico-scientifico per giustificare le sue azioni Linkiesta.it Stato di emergenza, così Conte sfrutta le nostre paure per consolidare il potere

è stato subito additato come un novello Benito Mussolini con tanto di ola di sinistra che ritmava: «Fermatelo!». Ed invece oggi, che il premier attuale Giuseppe Conte - al governo con i voti di Pd, ...

Il Governo Conte chiuderà i confini

La deadline che si è dato il Governo Conte al 31 luglio sarà prorogata a fine anno ... dell’Italia di bloccare i voli viene data dal Ministro Speranza che spiega come chi non può viaggiare verso il ...

è stato subito additato come un novello Benito Mussolini con tanto di ola di sinistra che ritmava: «Fermatelo!». Ed invece oggi, che il premier attuale Giuseppe Conte - al governo con i voti di Pd, ...La deadline che si è dato il Governo Conte al 31 luglio sarà prorogata a fine anno ... dell’Italia di bloccare i voli viene data dal Ministro Speranza che spiega come chi non può viaggiare verso il ...