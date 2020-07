Come affrontare i problemi iOS 14 con app che si chiudono? 5 passaggi (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo dei primi problemi iOS 14, quelli riscontrati da chi ha testato l'aggiornamento Apple nella sua prima versione beta disponibile anche per utenti semplici, da venerdì scorso. L'esperienza software, almeno per il momento, non sta mettendo in mostra dei bug rilevanti: eppure si stanno manifestando anche delle anomalie sostanziali Come quelle relative agli arresti improvvisi delle app. Come comportarsi nei casi specifici? Qualche suggerimento in tal senso proviene direttamente dal profilo social Twitter Apple: le verifiche e i passaggi da compiere saranno essenzialmente 5. La prima cosa da fare, nel caso in cui un app si comporti in maniera anomala, non funzionando a dovere, sarà quella di arrestarla anche forzatamente. L'operazione potrebbe già servire a migliorare le cose ad un nuovo accesso ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Come affrontare Come affrontare una delusione in amicizia? Aleteia IT Meno burocrazia, più competenze (e digitale): come inizia la nuova stagione

Una grande capacità di tenuta è quella dimostrata dalle reti di tlc, come sottolinea Aldo Bisio ... di formazione al digitale per i lavoratori e meno burocrazia. «Stiamo affrontando una crisi senza ...

Le news sul Covid-19 dell’11 luglio: oggi 7 decessi e 306 guariti in Italia

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 11 luglio. Secondo i dati del l’ultimo bollettino, i nuovi casi da Coronavirus in Italia sono 188 mentre i decessi nelle ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 11 luglio. Secondo i dati del l'ultimo bollettino, i nuovi casi da Coronavirus in Italia sono 188 mentre i decessi nelle ...