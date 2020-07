Collirio richiamato dalle farmacie a causa di un difetto di produzione [LOTTO & INFO] (Di lunedì 13 luglio 2020) La ditta Visufarma S.p.a. ha comunicato di aver avviato il ritiro dal commercio di un LOTTO di Collirio della specialità medicinale TIMOD. Il LOTTO ritirato è il n° 295953 con scadenza minima 05-2022 di TIMOD 5 mg/ml Collirio, soluzione flacone 5 ml AIC: 033901048. Il richiamo, come si legge sul sito dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito di un problema di qualità causato da un difetto di produzione della pompa di erogazione del flacone del prodotto in oggetto.L'articolo Collirio richiamato dalle farmacie a causa di un difetto di produzione LOTTO ... Leggi su meteoweb.eu

cagliaripad : Collirio richiamato dalle farmacie. Ecco il lotto e le info - occhio_notizie : Collirio Timod richiamato dalle farmacie: ecco il lotto e info -

Ultime Notizie dalla rete : Collirio richiamato Collirio Richiamato Dalle Farmacie Valdelsa.net Collirio richiamato dalle farmacie

La ditta Visufarma S.p.a., ha comunicato che sta procedendo al ritiro dal commercio di un lotto di collirio della specialità medicinale TIMOD. Nello specifico si tratta del lotto: 295953 con scadenza ...

Come si cura una forma di strabismo intermittente senza la chirurgia

Da qualche mese il mio bimbo, di due anni e mezzo, devia ogni tanto gli occhi verso l’esterno e a tratti li strizza come se la luce gli desse fastidio. L’oculista ha suggerito di fargli impegnare la v ...

La ditta Visufarma S.p.a., ha comunicato che sta procedendo al ritiro dal commercio di un lotto di collirio della specialità medicinale TIMOD. Nello specifico si tratta del lotto: 295953 con scadenza ...Da qualche mese il mio bimbo, di due anni e mezzo, devia ogni tanto gli occhi verso l’esterno e a tratti li strizza come se la luce gli desse fastidio. L’oculista ha suggerito di fargli impegnare la v ...