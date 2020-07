Claudio Lippi a Sanremo 2021, in gara tra i Campioni: “La musica è il mio primo amore” (Di lunedì 13 luglio 2020) Claudio Lippi a Sanremo 2021? Ci proverà. Lippi annuncia che presenterà una canzone per il prossimo Festival di Sanremo 2021 e spera che verrà accettato tra i concorrenti in gara nella categoria dei Campioni. La scelta spetterà ad Amadeus e al suo team, confermato per il secondo anno consecutivo alla guida della kermesse canora di casa Rai. Claudio Lippi ha annunciato la sua candidatura ufficiale al Festival di Sanremo raccontando il suo grande amore per la musica, la sua prima passione. Andare al Festival della Canzone Italiana da concorrente è una grande emozione e Claudio Lippi non ha ... Leggi su optimagazine

