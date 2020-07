Claudio Baglioni canta al concerto della Polizia per ricordare le vittime del Covid (Di lunedì 13 luglio 2020) Claudio Baglioni canta al concerto della Polizia di Stato per ricordare le vittime del Covid. Il cantautore romano si esibito in Piazza del Viminale per la cerimonia Grazie A Nome Di Tutti, alla quale ha partecipato il Presidente Del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. L'occasione si è presentata per i primi 168 anni della Polizia di Stato, che quest'anno ha voluto omaggiare gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Coronavirus che sta ancora mettendo in ginocchio l'Italia e tutto il mondo. Il cantautore romano avrebbe dovuto tenere una serie di concerti alle Terme di Caracalla, concerti che ha rimandato al 2021 a ... Leggi su optimagazine

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Claudio Baglioni - Una favola blu - saltasullavita : Muccino parla del rapporto con Claudio Baglioni - montellina23 : RT @saltasullavita: Il concerto per le vittime con Claudio Baglioni - saltasullavita : Muccino parla del rapporto con Claudio Baglioni - eugenio12e : Claudio Baglioni - Niente Più -