Cinema chiusi in California | la nuova ordinanza contro il Covid

In California l'emergenza Coronavirus sta registrando casi in continuo aumento e il governatore ha ordinato la chiusura dei Cinema. In California i Cinema resteranno chiusi: il governatore Gavin Newsom ha infatti annunciato che l'aumento dei casi di Coronavirus lo ha obbligato a prendere il provvedimento con effetto immediato. Ogni attività che si svolge al chiuso non sarà possibile in questi giorni e quindi ristoranti, centri ricreativi, zoo, musei, bar, e molte altre realtà dovranno chiudere i battenti. La situazione delle sale Cinematografiche americane diventa quindi sempre più difficile e la situazione della diffusione del virus ha inoltre portato alla chiusura di palestre, luoghi di culto, uffici di professioni non essenziali, parrucchieri, barbieri

