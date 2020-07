Cina, sanzioni contro parlamentari e funzionari Usa (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - PECHINO, 13 LUG - La Cina ha adottato misure di ritorsione contro tre parlamentari statunitensi e un alto funzionario del Dipartimento di Stato in risposta alle sanzioni di Washington sullo ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Cina sanzioni Cina impone sanzioni a politici USA, tra cui i senatori Marco Rubio, Ted Cruz su questione uiguri Sputnik Italia Cina, sanzioni contro funzionari e parlamentari Usa per Xinjiang

Milano, 13 lug. (LaPresse) - Il ministero degli Esteri cinese ha annunciato le sanzioni contro l'ambasciatore per la libertà religiosa internazionale Samuel Brownback, il senatore degli Stati Uniti ...

Cina-Usa: Pechino annuncia sanzioni contro i senatori repubblicani Ted Cruz e Marco Rubio

Pechino, 13 lug 10:19 - (Agenzia Nova) - In risposta alle sanzioni degli Stati Uniti nei confronti di funzionari del Partito comunista cinese coinvolti nella repressione delle minoranze etniche nella ...

