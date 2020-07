Ciclismo. Juniores toscani convocati in nazionale a Livigno (Di lunedì 13 luglio 2020) Livigno,13 luglio 2020 - In vista dei prossimi impegni della nazionale azzurra, sono stati convocati per un raduno in altura a Livigno, dal 20 al 31 luglio, dodici atleti Juniores. Tra i corridori ... Leggi su lanazione

zazoomnews : Ciclismo. Juniores toscani convocati in nazionale a Livigno - #Ciclismo. #Juniores #toscani - bicitv : Il ciclismo italiano ripartirà dall’Emilia Romagna con “Warm Up Ciclismo 2020”, ecco come per Under, Juniores e MTB -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Juniores Ciclismo. Juniores toscani convocati in nazionale a Livigno La Nazione Ciclismo. Juniores toscani convocati in nazionale a Livigno

dodici atleti juniores. Tra i corridori chiamati dal Coordinatore tecnico delle squadre nazionali di ciclismo Davide Cassani su indicazione del CT della categoria Rino De Candido figurano anche ...

Lentate sul Seveso: il miracolo di Lorenzo, Dopo l’incidente è tornato a pedalare

Lorenzo Gobbo il 12 luglio 2019, negli Europei U23 e Juniores, era caduto insieme ad altri atleti nella prova dello scratch ed era stato trafitto da un grosso listello di legno (lungo oltre mezzo metr ...

dodici atleti juniores. Tra i corridori chiamati dal Coordinatore tecnico delle squadre nazionali di ciclismo Davide Cassani su indicazione del CT della categoria Rino De Candido figurano anche ...Lorenzo Gobbo il 12 luglio 2019, negli Europei U23 e Juniores, era caduto insieme ad altri atleti nella prova dello scratch ed era stato trafitto da un grosso listello di legno (lungo oltre mezzo metr ...