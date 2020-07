Ciclismo, brutto incidente per Mirco Maestri: scapola fratturata in allenamento (Di lunedì 13 luglio 2020) Mirco Maestri nella giornata odierna è stato vittima di un episodio sfortunato. Durante il training camp di Livigno, il ciclista, che si trovava sulla discesa del Gavia ha impattata contro il muro in un tratto di galleria cadendo a terra. Effettuate le radiografie è emerso che l’atleta ha riportato fratture plurime alla scapola destra, in particolare del bordo superiore della scapola con un distacco della coracoide. Ora è immobilizzato con un tutore e rientrerà in serata presso la propria abitazione per sottoporsi a consulto chirurgico. Queste le prime parole di Maestri in seguito all’incidente: ““Un brutto colpo in una stagione già sfortunata e particolare per tutti. Ma sono un osso duro, non ho mai ... Leggi su sportface

