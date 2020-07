Chiara Ferragni e le foto (bellissime) a Forte dei Marmi con Leone (Di lunedì 13 luglio 2020) Tuffi, selfie in riva al mare e tanti momenti di divertimento: l’estate di Chiara Ferragni è ufficialmente iniziata e dopo i rigori della quarantena «casa» è diversa ogni weekend. L’ultimo, l’influencer lo ha trascorso a Forte dei Marmi insieme a un gruppo di amici e al figlio Leone, mentre il marito Fedez è arrivato alla fine, giusto in tempo per giocare in piscina con il piccolo di casa e per una passeggiata serale in famiglia. Leggi su vanityfair

Primaonline : Un post della Ferragni vale 52mila euro, di Vacchi 41. Ecco quanto guadagano i top influencer italiani e internazio… - Datemidelmona : RT @MillaCarbo1: Ho ascoltato il nuovo singolo di Baby K e Chiara Ferragni 'non mi basta più' ma a me è bastato. - obvae_ : RT @kuramarxhe: Kageyama Tobio aavistato insieme alla modella e imprenditrice Chiara Ferragni - Vas_Happening_M : RT @_bruce89: Voglio troppo essere Chiara Ferragni: “Pool time, I love this bikini so much” SBAM 50.000€ in conto corrente - taylorsinsanity : RT @_bruce89: Voglio troppo essere Chiara Ferragni: “Pool time, I love this bikini so much” SBAM 50.000€ in conto corrente -