Chi è Don Alberto | prete youtuber possibile inquilino del GF Vip – VIDEO

Il prete youtuber Don Alberto farà parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip? Nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe far parte anche un parroco, Don Alberto. Sul web è diventato noto per aver pubblicato alcuni VIDEO in cui spiega la religione in modo diverso rispetto al solito, un modo nuovo per

C’è chi critica il suo modo di fare, altri pensano che sia un ottimo modo di utilizzare il web. Sembra che Don Alberto abbia fatto il provino per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 5: un prete potrebbe far parte del cast del reality

1Secondo le indiscrezioni, un prete potrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 5. Ecco di chi si tratta Da ormai diverse settimane fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip 5 ...

