Champions League, Manchester City: resa nota la decisione del TAS (Di lunedì 13 luglio 2020) La decisione del TAS annulla la squalifica per violazione del Fair play finanziario. Ritirata l’esclusione dalla Champions League per due stagioni. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha annunciato che da verifiche approfondite il Manchester City non ha truccato i suoi bilanci, come precedentemente indicato dalla UEFA a febbraio scorso. La decisione annulla la precedente squalifica decisa dall’Organo di Controllo Finanziario (CFCB). Riammette pertanto il Manchester City alla Champions League delle prossime due stagioni. La multa di 30 milioni di euro è stata inoltre ridotta a 10, perché pur non avendo truccato i conti il City non ha comunque collaborato tempestivamente con le ... Leggi su bloglive

SkySport : ULTIM’ORA UEFA Il Man City parteciperà alla prossima Champions League Il CAS annulla la squalifica, ammenda al club… - SkySport : Manchester City, la decisione sulla squalifica in Champions - Gazzetta_it : Il rigore perfetto: #Champions 2003, Milan in trionfo con la freddezza di #Shevchenko - Fprime86 : RT @EdoardoMecca1: È inutile fare considerazioni sulla Champions League che si giocherà tra poco meno di un mese. Disputando partite ogni t… - CurvaStone21km : RT @CampiMinati: Questa sera si gioca Manchester United - Southampton. Vincendo, i red devils riagguanterebbero il quarto posto, oggi fonda… -