Centro Antifumo san Giovanni Bosco, Beatrice: “Iqos riduce sostanza inalata, ma ancora da capire se utile” (Di lunedì 13 luglio 2020) Fabio Beatrice, direttore del Centro Antifumo san Giovanni Bosco di Torino, ha commentato così la decisione di Fda, Food and Drug Administration, agenzia statunitense, che ha autorizzato la commercializzazione del sistema Iqos, di Philip Morris, come prodotto del tabacco a rischio modificato. “In Italia – spiega Beatrice – c’è ancora un lungo percorso da fare sulla riduzione del danno quando si tratta di sigarette, mentre nei paesi anglosassoni, come successo da poco negli Usa, si comincia a stabilire in documenti ufficiali che i prodotti alternativi alle sigarette abbassano l’esposizione alle sostanze nocive”. “La mia impressione è che in Italia ci sia ancora un lungo percorso da fare ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Centro Antifumo san Giovanni Bosco, Beatrice: “ #Iqos riduce sostanza inalata, ma ancora da capire se utile” - Ambrakey1 : @RCatuso Ipnosi, agopuntura, centro antifumo ospedale, scosse elettriche naso e orecchie, cerotti, masticato quint… - MassiSodo : @RCatuso Smesso a gennaio 2018 dopo 220.000 sigarette circa, grazie al centro antifumo del mio ospedale... Consiglio vivamente... -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Antifumo Centro Antifumo san Giovanni Bosco, Beatrice: “Iqos riduce sostanza inalata, ma ancora da capire se utile” Nuova Società Tavoli permanenti su sigaretta elettronica e tabacco, c'è anche Anpvu

L'Anpvu si accomoda ufficialmente ai tavoli di confronto permanenti con i rappresentanti della filiera della sigaretta elettronica e della filiera del tabacco. Questo quanto scaturito, grazie all'oper ...

Al Binaghi la strada per smettere di fumare

Alito disgustoso, capelli unti, pelle grigia e senza ossigeno, dita e denti gialli. Per non parlare delle malattie cardiovascolari e polmonari. "Il fumo uccide" c'è scritto in ogni pacchetto di sigare ...

L'Anpvu si accomoda ufficialmente ai tavoli di confronto permanenti con i rappresentanti della filiera della sigaretta elettronica e della filiera del tabacco. Questo quanto scaturito, grazie all'oper ...Alito disgustoso, capelli unti, pelle grigia e senza ossigeno, dita e denti gialli. Per non parlare delle malattie cardiovascolari e polmonari. "Il fumo uccide" c'è scritto in ogni pacchetto di sigare ...