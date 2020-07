Cellino sventa una rapina, pomeriggio nero per il presidente del Brescia (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, reagisce e sventa una rapina: provano a rubargli l’orologio, rimedia una botta al naso Una disavventura ha reso protagonista il presidente del Brescia, Massimo Cellino. Il patron dell “rondinelle”, stando alle dichiarazioni de La Gazzetta dello Sport, avrebbe sventato una rapina reagendo ai due malviventi. I due ladri volevano rubargli l’orologio al polso e Cellino reagendo ha rimediato una botta al naso sbattendo contro la portiera della propria auto. Si trovavano uno in moto e l’altro a piedi, nei pressi di un supermercato della provincia di Padenghe sul Garda. I due aggressori sono successivamente scappati con il proprio ... Leggi su zon

