Cellino, rapina sventata: nella colluttazione si ferisce al volto (Di lunedì 13 luglio 2020) Brutta disavventura in casa Brescia con il patron delle rondinelle, Massimo Cellino, che nel pomeriggio di domenica è stato protagonista di un triste episodio capitatogli a Padenghe, nel Bresciano, all’uscita di un supermercato. Il presidente del Brescia è riuscito a evitare una rapina da due malviventi che puntavano al suo orologio al polso. Cellino è riuscito dapprima a sventare il furto, ma nella colluttazione con i due criminali è rimasto ferito al volto sbattendo il viso alla portiera della sua auto subendo un brutto colpo al naso. Foto: sito ufficiale Brescia L'articolo Cellino, rapina sventata: nella colluttazione si ferisce al ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : Brescia, tentata rapina a Cellino ma il presidente reagisce e la sventa - SkyTG24 : Brescia, tentata rapina a Massimo Cellino che sventa il colpo - 1926_cri : RT @SkyTG24: Brescia, tentata rapina a Massimo Cellino che sventa il colpo - sscalcionapoli1 : Cercano di rubargli l'orologio, Cellino reagisce e sventa la rapina #SerieATIM - Calcio_Casteddu : Disavventura per il presidente #Cellino, ma l'ex patron rossoblù se la cava con una lieve ferita ?? - -

Ultime Notizie dalla rete : Cellino rapina

Attimi di paura per Massimo Cellino: due malviventi hanno tentato di rubargli l’orologio ma il numero uno del Brescia li ha messi in fuga Attimi di paura per l’ex presidente del Cagliari Massimo Celli ...Una brutta disavventura quella vissuta domenica pomeriggio dal presidente del Brescia, Massimo Cellino. Due criminali l'hanno aggredito all'esterno di un supermercato a Padenghe, nel Bresciano ...