Cecilia Rodriguez e gli auguri piccanti alla suocera: scoppia la polemica. “Vergogna, che schifo” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Oggi, per fare gli auguri alla mia suocera, posto questa foto… hai fatto un grandissimo capolavoro Carla, complimenti. Ti vogliamo tanto bene”. Così ha scritto su Instagram Cecilia Rodriguez per omaggiare il compleanno della mamma del suo compagno Ignazio Moser, pubblicando una loro foto insieme, in cui lui appare completamente nudo, coperto solo da una gamba della stessa Rodriguez. Degli auguri decisamente hot per l’occasione, che hanno attirato non poche critiche nei confronti della sorella di Belen: “Vergogna”, “schifo”, gli hanno scritto in molti nei commenti. Tanto che a placare le polemiche sono dovuti intervenire la mamma di Cecilia e Belen, Veronica Cozzani, e Ignazio Moser. “Segui ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Cecilia Rodriguez e gli auguri piccanti alla suocera: scoppia la polemica. “Vergogna, che schifo”) Playhitmusic - - ElisaDiGiacomo : Cecilia Rodriguez criticata da alcuni fan per il post di auguri alla suocera: ‘Vergogna’ - blogtivvu : La Zia Mara che spoilera la presenza di Cecilia Rodriguez all’isola dei famosi mi farà sempre morire ?????? - blogtivvu : Cecilia Rodriguez e gli auguri di compleanno “hot” alla mamma di Ignazio Moser: web furioso! ????? ? Ti raccontiamo p… - blogtivvu : Cecilia Rodriguez, auguri di compleanno “hot” alla mamma di Ignazio Moser: web furioso, ecco perché (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser. Il suocero svela: «In arrivo il quarto nipote» Il Messaggero Lo scatto nudo di Ignazio Moser pubblicato da Cecilia Rodriguez scatena il web, foto

Pioggia di critiche per le foto hot dell'ex coppia del Grande Fratello Vip 2. In occasione del compleanno della suocera, Cecilia Rodriguez ha pubblicato alcuni scatti decisamente hot accanto Ignazio ...

Ignazio Moser attaccato sui social: interviene la mamma di Belen e Cecilia

Cecilia Rodriguez, per fare gli auguri di buon compleanno a sua suocera, ha deciso di pubblicare una foto decisamente provocante su instagram. Immagine in cui è stato mostrato il lato B di Ignazio ...

Pioggia di critiche per le foto hot dell'ex coppia del Grande Fratello Vip 2. In occasione del compleanno della suocera, Cecilia Rodriguez ha pubblicato alcuni scatti decisamente hot accanto Ignazio ...Cecilia Rodriguez, per fare gli auguri di buon compleanno a sua suocera, ha deciso di pubblicare una foto decisamente provocante su instagram. Immagine in cui è stato mostrato il lato B di Ignazio ...