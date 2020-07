Ceccardi: “Non ha senso oggi definirsi antifascista” (Di lunedì 13 luglio 2020) Ceccardi: “Non ha senso definirsi antifascisti” “Io sono anti ideologica. E vengo anche io da una storia rossa: ho una famiglia di tradizione di sinistra, il fratello di mio nonno era un partigiano e fu ucciso dai fascisti. Non sono né fascista né antifascista, aveva un senso la domanda allora, nel 1944. oggi è troppo facile dirsi antifascisti con un nemico che non esiste. Sono dalla parte dei temi”, così la candidata leghista lezioni regionali in Toscana, Susanna Ceccardi, ha replicato alla domanda di un giornalista di Repubblica Firenze. Il cronista le aveva chiesto se si ritenesse antifascista, considerando la tradizione politica della regione. Sull’esito delle future elezioni, la leghista classe ’87 ha poi dichiarato ... Leggi su tpi

LegaSalvini : ++ L'EX ASSESSORE DI RIFONDAZIONE BERNARDI PASSA ALLA LEGA: 'SOSTENGO CECCARDI, LA SINISTRA HA TRADITO' ++ E poi di… - hhummohh : @flaminiasabate1 Nel 2020 non ha senso neppure definirsi Ceccardi... Ma tant'è... - MaurizioDG_tale : RT @flaminiasabate1: La Ceccardi ha detto che non ha senso nel 2020 definirsi antifascisti. Motivo per il quale ha molto senso invece. - Alessan04483079 : @DimitriMagnani @PoliticaPerJedi No perché Fassino è “l’ombra della sera”, la Ceccardi non ha brillato, mediocre ne… - ve10ve : RT @rep_firenze: Toscana, Ceccardi: 'Non ha senso oggi definirsi antifascista' [di ERNESTO FERRARA] -

