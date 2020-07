Catania, la Sigi smentisce accordi con altri imprenditori locali (Di lunedì 13 luglio 2020) Sigi smentisce categoricamente le voci circolate su alcuni organi di stampa, su possibili accordi raggiunti con imprenditori locali per l'ingresso nella compagine societaria. Sigi ribadisce che ogni decisione in merito è riservata all'assemblea dei soci che si terrà in data odierna alle ore 19. Catania, la Sigi smentisce accordi con altri imprenditori locali ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Catania Sigi La trattativa per l'acquisto del Calcio Catania rischia di sfumare: arrestato il vice della Sigi | Video CataniaToday Calcio Catania, è un’attesa snervante: il futuro resta appeso a un filo

Cessione Catania, Sigi ribadisce volontà di andare avanti

La Sigi ribadisce la sua volontà di andare avanti in vista della procedura competitiva. Nella giornata di lunedì una nuova riunione tra i soci dovrebbe meglio definire le cose e confermare l'impegno p ...

