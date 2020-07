Catania, la Sigi presenterà offerta per procedura competitiva ma cerca nuovi soci e capitali (Di lunedì 13 luglio 2020) Fumata bianca al termine dell'assemblea dei soci della Sigi, società che vuole acquisire il Calcio Catania. L'avvocato della società, Ferrau' ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti che attendevano notizie sul futuro del sodalizio rappresentato da Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara e sul Catania. "Siamo contenti e soddisfatti perchè ci siamo riorganizzati. Abbiamo preso atto del recesso dei soci collegati con le persone sotto indagine e tre società si sono defilate per un complessivo 10%. C'è stato l'azzeramento del Cda per dare un segnale forte. Assemblea dei soci è stata lunga ma siamo abbastanza coesi. Sigi è pronta per partecipare all'asta e chiediamo ad ... Leggi su itasportpress

