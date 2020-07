Catalogna, Tribunale sospende lockdown (Di lunedì 13 luglio 2020) Un Tribunale ha deciso di non ratificare la decisione del governo catalano di imporre il lockdown in otto comuni, tra cui Lleida, in seguito a un aumento di contagi da coronavirus, Per il Tribunale di Lleida, la misura disposta dalla Generalidat è “sproporzionata”, riferisce La Vanguardia.Nella zona posta in quarantena, che interessa circa 500 mila abitanti, sono stati registrati 190 degli 816 casi di Covid-19 delle ultime 24 ore in Catalogna. ​Fonte: RAI Televideo Catalogna, Tribunale sospende lockdown proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia

