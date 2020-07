Cast di Glee sul lago Piru per Naya Rivera: la potente immagine entra nella storia (Di lunedì 13 luglio 2020) La “maledizione di Glee” si è compiuta ancora. Con la morte di Naya Rivera si allunga la lista delle scomparse choc tra gli attori della serie. E proprio il ritrovamento del corpo dell’attrice 33enne nel lago di Piru ricorre nel settimo anniversario della morte di Cory Monteith, come notato da molti fan di Glee. Intanto... L'articolo Cast di Glee sul lago Piru per Naya Rivera: la potente immagine entra nella storia proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

vogue_italia : Ritrovato il corpo dell'attrice scomparsa venerdì ??. È l'ultimo incidente di una lunga serie per il cast di Glee - lolixkatxdom : RT @Daninseries: Parte del cast di Glee sulla riva del lago Piru dove Naya Rivera è scomparsa. Tutto questo nell'anniversario della morte d… - Giulss26 : RT @Daninseries: Parte del cast di Glee sulla riva del lago Piru dove Naya Rivera è scomparsa. Tutto questo nell'anniversario della morte d… - zaynholdme : RT @Syndrome_Harry: Il cast di Glee sulla riva del lago dove è scomparsa Naya. Mi viene da piangere ?? - guancjale : RT @realrosydc: Il cast di Glee riunito al lago per Naya. Mi sentite piangere? -