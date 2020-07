Cassa integrazione INPS e in deroga, la Vice Presidente Gnecchi risponde alle domande (Di lunedì 13 luglio 2020) Nei giorni scorsi avevamo pubblicato moltissimi commenti circa il mancato pagamento della Cassa integrazione INPS e in deroga e l’impossibilità di poter accedere all’anticipo della CIG di massimo 1.400 euro, relativo a 9 settimane di Cassa integrazione, concesso dalle Banche che avevano aderito all’accordo con l’Abi. Abbiamo provato a contattare nuovamente la Vice Presidente INPS alla luce delle numerose difficoltà incontrate dai lavoratori anche solo per usufruire di tale opportunità, Maria Luisa Gnecchi ,con la solita disponibilità che la contraddistingue, non ha esitato a prestarsi al confronto, ed ha risposto ad ogni singolo lavoratore. Riportiamo ... Leggi su pensionipertutti

giorgio_gori : Dopo Giovanni Rana, Leonardo Del Vecchio. #Luxottica integrerà la cassa integrazione dei suoi 12 mila dipendenti pe… - matteosalvinimi : Grazie Conte, grazie Lamorgese, grazie PD e 5 Stelle! Smartphone e tamburi: finalmente arriva qualcuno a pagarci la… - matteosalvinimi : ??L’ULTIMA TROVATA DEL GOVERNO? TOGLIERE LA DICITURA “MADRE” E “PADRE” DAI DOCUMENTI DEI MINORI?? Il governo non s… - docdrago : RT @giorgio_gori: Dopo Giovanni Rana, Leonardo Del Vecchio. #Luxottica integrerà la cassa integrazione dei suoi 12 mila dipendenti per gara… - patriziagatto3 : RT @Arianna5422: Una flotta per gli infettati Per gli italiani, non c'è mai un caxxo,e per la cassa integrazione devono aspettare mesi, ma… -