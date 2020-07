Caso Manchester City, la Liga: «TAS non all’altezza» (Di lunedì 13 luglio 2020) Javier Tebas ha commentato l’accettazione del ricorso del Manchester City: le parole del presidente della Liga Javier Tebas, presidente della Liga, ha criticato duramente la decisione del TAS di accettare il ricorso del Manchester City a seguito della violazione del Fair Play Finanziario. «Dobbiamo riconsiderare se il TAS è l’organo appropriato a cui fare appello per le decisioni istituzionali nel calcio. La Svizzera è un Paese con una grande storia di arbitrato, il TAS non è all’altezza dello standard». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #ManchesterCity - La sentenza del #TAS sul caso #fairplay finanziario - ricciardirob76 : Il Caso Manchester City ringalluzzisce gli ultimi giapponesi, mah - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #ManchesterCity - La sentenza del #TAS sul caso #fairplay finanziario - Michy_92 : RT @DiMarzio: #ManchesterCity - La sentenza del #TAS sul caso #fairplay finanziario - a99904573 : RT @DiMarzio: #ManchesterCity - La sentenza del #TAS sul caso #fairplay finanziario -