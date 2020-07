Caso Cucchi, carabiniere: “Collega disse che era conciato male” (Di lunedì 13 luglio 2020) Caso Cucchi: il luogotenente Giancarlo Silvia, del Nucleo comando della compagnia Roma-Casilina, avrebbe affermato in aula in qualità di testimone: “Un militare del Nucleo operativo, di ritorno dall’udienza di convalida di Stefano Cucchi, disse che il giovane era conciato male, tanto che aveva difficoltà a camminare”. Arrivano ulteriori dichiarazioni in grado di gettare qualche luce … L'articolo Caso Cucchi, carabiniere: “Collega disse che era conciato male” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sanson538 : Caso Cucchi, pm: 'Tre note di apprezzamento ai carabinieri che arrestarono Stefano' - LucianaCiolfi : RT @RaiNews: Processo per i presunti depistaggi sulla morte del giovane #StefanoCucchi - RaiNews : Processo per i presunti depistaggi sulla morte del giovane #StefanoCucchi - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Caso Cucchi, pm: 'Tre note di apprezzamento ai carabinieri che arrestarono Stefano' - SoloCristy : RT @HuffPostItalia: Caso Cucchi, pm: 'Tre note di apprezzamento ai carabinieri che arrestarono Stefano' -