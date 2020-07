Carrarese-Juventus U23: urla e insulti all’arrivo del pullman bianconero (Di lunedì 13 luglio 2020) Un clima rovente quello dei playoff di Serie C, ormai negli anni abbiamo imparato a capirne le tensioni e le emozioni, che delle volte sfociano in qualcosa di più. Nonostante l’assenza di pubblico nello stadio, Carrarese-Juventus U23 si preannuncia una gara tesissima, a partire dal pre-partita. All’arrivo del pullman dei bianconeri infatti, il pubblico di casa ha reagito con urla e insulti. Non si è verificato invece lancio di oggetti. Leggi su sportface

JuventusFCYouth : #Under23, meno 1 a #CarrareseJuve ?? Guida alla partita: - Spazio_J : - sportface2016 : Pullman bianconero vittima di urla e insulti all'arrivo - #CarrareseJuve - dasidasu184 : RT @dasidasu184: ITALY Serie C Promotion Play Offs FULL MATCH Bari vs Ternana Carpi vs Novara Carrarese vs Juventus U23 Reggio Audace vs P… - dasidasu184 : ITALY Serie C Promotion Play Offs FULL MATCH Bari vs Ternana Carpi vs Novara Carrarese vs Juventus U23 Reggio Auda… -