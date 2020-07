Caro Beppe, forza Roma! Monica Lozzi risponde al leader dei 5 Stelle (Di lunedì 13 luglio 2020) di Monica Lozzi. Caro Beppe, per me che da cittadina romana ho trascorso molti week end in compagnia di altri volontari per prenderci cura del nostro metro quadrato (ti ricordi, Beppe, cos’è il nostro metro quadro?), sentirsi apostrofare come “gente di fogna” in un articolo pubblicato sul tuo blog ha fatto molto male. E ha fatto male che sia stata ripresa e riportata l’idea che a Roma siano tutti incivili, maleducati ed ingrati. Senza dubbio ci sono alcune persone che non hanno a cuore la nostra bella Roma, ma molti altri riuniti in gruppi di volontariato ed associazioni hanno davvero tenuto in piedi questa città, impedendole di affondare, anche ora. Chi non l’ha ancora capito, è meglio che di Roma non parli proprio. Roma è una ... Leggi su ilparagone

M61Marco : @beppe_grillo Ecco, caro Beppe Grillo, “mo te ne pòi pure anna’ a fanculo.” Ma propio de core - M61Marco : @beppe_grillo Caro Beppe Grillo, Visto che te piace er dialetto mio, non avrai difficoltà a comprendelo. Che poi ma… - popoloZeta : RT @Storace: Caro #Grillo, fogna sarai tu. Potevi trovare un modo più gentile per ritirare la #Raggi dalla candidatura... Lo scrivo sul @… - CaptAmericaTO : RT @Storace: Caro #Grillo, fogna sarai tu. Potevi trovare un modo più gentile per ritirare la #Raggi dalla candidatura... Lo scrivo sul @… - marioma33117900 : @PardiniBeppe E non lo sapremo mai. Siamo in dittatura caro Beppe?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Beppe Caro Grillo, ora ci spieghi perché ha distrutto i 5 stelle La Verità “Gente di Fogna”, Lozzi e il sonetto pubblicato sul blog di Grillo: “Fuori luogo la comunicazione basata su vittimismo e insulto”

“Caro Beppe, per me che da cittadina romana ho trascorso molti week end in compagnia di altri volontari per prenderci cura del nostro metro quadrato (ti ricordi, Beppe, cos’è il nostro metro quadro?), ...

Caro Sala, le gabbie salariali sono un'enorme sciocchezza. Ecco perché

Prima la velata minaccia alla Sardegna, poi l’infelice uscita sullo smart working e adesso questa scivolata a gamba tesa contro i dipendenti pubblici meridionali. Capita a tutti di prendere un granchi ...

“Caro Beppe, per me che da cittadina romana ho trascorso molti week end in compagnia di altri volontari per prenderci cura del nostro metro quadrato (ti ricordi, Beppe, cos’è il nostro metro quadro?), ...Prima la velata minaccia alla Sardegna, poi l’infelice uscita sullo smart working e adesso questa scivolata a gamba tesa contro i dipendenti pubblici meridionali. Capita a tutti di prendere un granchi ...