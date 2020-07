"Caro amico cane, sai...". Vittorio Sgarbi scatenato: nuovo attacco a Mara Carfagna (senza citarla), la guerra continua (Di lunedì 13 luglio 2020) Ecco Vittorio Sgarbi, affacciato a una finestra, il post su Twitter ci suggerisce che il critico d'arte si trova a Bolzano. Sullo sfondo le montagne e in primo piano un cane. Ed è proprio al cane che Vittorio Sgarbi si rivolge nel testo con cui accompagna l'immagine in questione. E ogni riferimento a Mara Carfagna non appare puramente casuale. Già, perché dopo un violento litigio con l'azzurra, ricorderanno i più, Sgarbi fu de facto trascinato a forza fuori dal Parlamento dai commessi in servizio. Ed ecco che Sgarbi scrive: "Caro amico cane, sai, anch'io abbaio. Solo che poi mi portano via di peso...", conclude con una chiara allusione ... Leggi su liberoquotidiano

VittorioSgarbi : #bolzano #sgarbeide Caro amico cane, sai, anch’io abbaio. Solo che poi mi portano via di peso... @stampasgarbi… - poliziadistato : È il momento dell'omaggio ad un caro amico della #PoliziadiStato il Maestro #EnnioMorricone con un medley dei suoi… - Patty_LAbbate : Oggi auguriamo mille di questi giorni ad un caro amico. Buon compleanno @luigidimaio! #M5S #avantinsieme - vds2019 : RT @VittorioSgarbi: #bolzano #sgarbeide Caro amico cane, sai, anch’io abbaio. Solo che poi mi portano via di peso... @stampasgarbi @ilgior… - Carlott65180225 : RT @VittorioSgarbi: #bolzano #sgarbeide Caro amico cane, sai, anch’io abbaio. Solo che poi mi portano via di peso... @stampasgarbi @ilgior… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro amico Vittorio Sgarbi, il peculiare attacco a Mara Carfagna senza citarla: "Caro amico cane..." Liberoquotidiano.it PAPI ROBERTO

Caro amico la tua simpatia ci mancherà moltissimo, sarai sempre nel pensiero di tutti noi.

ALBA PARIETTI “CRISTIANO URSO? NON CHIAMATELO TOY BOY!”/ “Amico fraterno, confidente”

Alba Parietti vacanze ad Ibiza in compagnia del violinista Cristiano Urso. La showgirl interviene e fa chiarezza dopo l’etichetta del “toy boy” Nelle passate ore ha fatto il giro del web il gossip sul ...

Caro amico la tua simpatia ci mancherà moltissimo, sarai sempre nel pensiero di tutti noi.Alba Parietti vacanze ad Ibiza in compagnia del violinista Cristiano Urso. La showgirl interviene e fa chiarezza dopo l’etichetta del “toy boy” Nelle passate ore ha fatto il giro del web il gossip sul ...