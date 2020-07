Carlo Calenda commenta l’operato del Governo: “Basta chiacchiere” (Di lunedì 13 luglio 2020) Carlo Calenda non ci sta e critica il Governo sulle questioni più calde della politica, da Aspi al Coronavirus. Per Calenda ci vogliono decisioni più nette. Sono tante le cose che andrebbero migliorate nel Governo secondo Carlo Calenda. Da Autostrade al Coronavirus, ecco cosa ne pensa il leader di Azione sulle questioni più calde della … L'articolo Carlo Calenda commenta l’operato del Governo: “Basta chiacchiere” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CarloCalenda : Su Atena e Apollo. Razionalità e passione. Parlare al cuore e non al cervello o alla pancia. #IMostri:… - CarloCalenda : È ora di sconfiggere i mostri che tengono in ostaggio l'Italia. Li abbiamo creati noi. La sintesi della presentazio… - InOndaLa7 : #Calenda contro i Cinque Stelle: 'Siamo il paese più ignorante d'Europa, il M5S dà un messaggio negativo quando dic… - Jenni79430950 : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ Il 'Compagno' Calenda Carlo e la carriera da 'Manager' il mantenuto della politica e al servizio dei p… - Jenni79430950 : RT @mariocaprio601: @CarloCalenda con tutti i privilegi e le porte spalancate di cui ha goduto nella sua vita colma di fallimenti punta il… -

La casta si vede in aeroporto. A puntare il dito contro la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina è il leader di Azione, l'ex ministro Carlo Calenda. Testimone, a suo dire, di come i grillini ...Carlo Calenda non ci sta e critica il Governo sulle questioni più calde della politica, da Aspi al Coronavirus. Per Calenda ci vogliono decisioni più nette. Carlo Calenda – Leader di Azione Sono tante ...