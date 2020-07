Capello: “La Juve è stata fortunata, mi preoccupa. Milan? Sarà un altro anno zero” (Di lunedì 13 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport in mattinata, Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus è tornato a parlare a tutto tondo. Queste le parole dell’ex allenatore italiano che ha chiuso la sua carriera al Jiangsu Suning: “La Juventus fino ad adesso è stata fortunata perché Inter e Lazio stanno andando piano, l’unica a correre è l’Atalanta. I bianconeri hanno tanta qualità e per questo il loro calcio si è basato sulle giocate dei singoli. Lione in Champions? La Juve ha un grande vantaggio, il Lione non sarà al 100% e difficilmente troverà la forma senza giocare partite ufficiali. La Juventus ha però momenti di ... Leggi su alfredopedulla

