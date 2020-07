Capello: “Il Napoli può fare danni al Barcellona” (Di lunedì 13 luglio 2020) Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io sport. Ha parlato della Juventus, che giudica fortunata “fino ad ora perché le inseguitrici per lo scudetto sono andate piano, tranne l’Atalanta, ed il gioco della Juve è stato discreto. Ha giocato al risparmio. In Champions sarà avvantaggiata per il fatto che il Lione non gioca il campionato, ma deve stare attenta perché parte da uno svantaggio di 1-0. Dopo lo stop il calcio in Serie A è ripartito lentamente, ora mi sembra che sia aumentato il ritmo e il campionato è diventato allenante”. Ha anche detto la sua sulle prospettive dell’Atalanta e del Napoli in Champions. “Per l’Atalanta credo che non sia facile. Il Psg ha Mbappé e Neymar, sono abili nell’uno contro uno e nel dribbling. E’ ... Leggi su ilnapolista

