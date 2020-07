Capello a Napoli e Atalanta: “Barcellona in crisi. Ecco come battere il PSG” (Di lunedì 13 luglio 2020) Si avvicina il ritorno della Champions League. Gli occhi sono puntati anche sulle italiane. La Juventus deve rimontare il Lione dopo la sconfitta nella gara di andata degli ottavi di finale, mentre il Napoli è chiamato all'impresa in casa del Barcellona a causa del pari rimediato al San Paolo. Già qualificata ai quarti di finale l'Atalanta che dovrà vedersela contro il Paris Saint-Germain.caption id="attachment 470103" align="alignnone" width="1024" Capello (Getty Images)/captionLE PAROLE DI CapelloFabio Capello ha provato a fare le carte a partenopei e bergamaschi. Queste le sue parole a Radio Rai: "Il Barcellona di quest'ultimo periodo è in grande difficoltà, soprattutto quando deve difendere. Il Napoli è una squadra ben organizzata e penso ... Leggi su itasportpress

