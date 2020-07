Campi estivi in beni confiscati alla mafia per mille studenti di 4 regioni del Sud (Di lunedì 13 luglio 2020) REGGIO CALABRIA – “E’ una iniziativa importante perche’ mette finalmente a disposizione di tutta la comunita’ calabrese l’ostello Locride, voluto dal Goel dopo la partecipazione ad un bando. Potremo creare accoglienza e un cambiamento culturale in Calabria nella lotta alla ndrangheta e verso una comunita’ piu’ giusta ed efficace”. Cosi’ alla Dire il presidente del consorzio sociale Goel Stefano Caria commentando la firma del protocollo fra il ministero dell’Istruzione e la presidenza della Commissione antimafia per l’avvio dei campi estivi per mille studenti che saranno impegnati nei beni confiscati alle mafie in Calabria, Campania, Sicilia e Puglia. Leggi su dire

