Camorra | legale vittime innocenti | “Nel Casertano tanti ‘casi Greco’ | temo gesti estremi”

Caserta – "Il caso dell'imprenditore siciliano Rocco Greco, riabilitato dal Tar del Lazio dopo che la prefettura gli aveva negato la certificazione antimafia costringendolo al suicidio, è emblematico di come lo Stato abbia ormai rinunciato a tutelare le vittime innocenti della criminalità organizzata, piegando le leggi in favore delle vittime alla propria strategia, che è decisamente contro queste persone, che hanno già sofferto per mani dei clan". Ancora una volta Gianni Zara, avvocato Casertano che assiste una ventina di vittime innocenti della Camorra cui lo Stato ha negato riconoscimenti e risarcimenti, nonché ex sindaco di un paese ad alta densità camorristica come ...

“Segui il denaro e troverai Cosa nostra”, diceva il giudice Falcone, che fu il primo a cercare di colpire economicamente la mafia. Ed è proprio ciò che hanno fatto gli investigatori della Polizia di S ...

Portici, promosso sportello antiracket e usura

Protocollo d’intesa storico sottoscritto stamane in Villa Fernandez a Portici nella sede di Libera tra l’Associazione Libera Collegamento Contro le Camorre , l’ormai nota associazione radicata sul ter ...

