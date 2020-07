Calo delle nascite, è nuovo record. Mai così in basso dall’Unità d’Italia. I dati Istat del 2019 sono peggio di quelli dell’anno precedente (-4,5%) (Di lunedì 13 luglio 2020) Il record negativo di nascite dall’Unità d’Italia registrato nel 2018 è di nuovo superato dai dati del 2019: gli iscritti in anagrafe per nascita sono appena 420.170, con una diminuzione di oltre 19 mila unità sul 2018 (-4,5%). Il Calo, rileva l’Istat, si registra in tutte le ripartizioni, ma è più accentuato al Centro (-6,5%). I fattori strutturali che negli ultimi anni hanno contribuito al Calo delle nascite sono noti e si identificano nella progressiva riduzione della popolazione italiana in età feconda, costituita da generazioni sempre meno numerose alla nascita – a causa della denatalità osservata a partire ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Calo delle METEO ITALIA. Brusco CALO DELLE TEMPERATURE nel weekend, poi torna il CALDO 3bmeteo Incidenti stradali nella Granda: in forte calo il numero di morti nei primi 6 mesi del 2020

Le cause di incidentalità nel Cuneese sono in parte legate alle condizioni delle strade, ma anche alla vastità del territorio e all’assenza di grandi infrastrutture di comunicazione e autostradali che ...

Autostrade, Conte minaccia la revoca e Atlantia crolla in Borsa

Da Atlantia/Aspi è arrivata «una risposta ampiamente insoddisfacente»: «Porterò la questione della revoca in consiglio dei ministri». Il governo italiano, come annunciato dallo stesso presidente del C ...

