Calenda pizzica la Azzolina: ha saltato la fila in aeroporto. Casta volante, lo scontro decolla (Di lunedì 13 luglio 2020) La Casta si vede in aeroporto. A puntare il dito contro la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina è il leader di Azione, l'ex ministro Carlo Calenda. Testimone, a suo dire, di come i grillini paladini dell'anti-Casta siano in realtà sensibili ai privilegi. Secondo Calenda infatti la Azzolina domenica sera era in aeroporto e ha visto la Azzolina saltare la fila e imbarcarsi in aereo. "Sono stato al Governo 5 anni. Mai, dicasi mai, sono salito su un aereo prima dell'inizio dell'imbarco saltando file e check in come ho visto fare stasera alla Ministra Azzolina. Ma si sa, noi delle élite siamo antiquati nei comportamenti", scrive l'ex ministro scatenando il tifo degli utenti ... Leggi su iltempo

