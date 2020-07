CALDO assente, niente eccessi: ESTATE 2020 dal meteo anomalo, ecco le cause (Di lunedì 13 luglio 2020) L’andamento meteo dell’ESTATE 2020 appare per il momento abbastanza sorprendente, se ci considera quelle che erano le attese di una stagione potenzialmente rovente. Quel che emerge, al momento, è che l’ESTATE 2020 si mostra persino in controtendenza rispetto a quelle degli ultimi anni. Il CALDO è tutto sommato più che accettabile e mancano condizioni favorevoli per ondate di calore forti e persistenti, quelle a cui abbiamo fatto l’abitudine nelle estati del nuovo millennio. L’anticiclone africano è il responsabile delle fasi molto calde e non a caso quest’anno appare molto defilato e meno aggressivo. Siamo ormai nel cuore dell’ESTATE e l’evoluzione meteo per questa ... Leggi su meteogiornale

Il caldo resterà lontano non solo dall’Italia, ma da tutto il Continente. La mappa mostra come le temperature medie dei prossimi 5 giorni resteranno in media o lievemente sotto media un po’ su tutte ...

Tempesta e piogge non bastano, anche giugno più caldo della media

Gennaio infatti è stato un mese molto più caldo del solito, con ad esempio i giorni della merla di 3 gradi più caldi rispetto a quanto dovrebbero essere e pioggia praticamente assente (LEGGI QUI). A ...

