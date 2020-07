Calciomercato Roma – La Juventus punta un’attaccante giallorosso, PSG forte sul centrocampista italiano (Di lunedì 13 luglio 2020) Calciomercato Roma – In attesa della partita dell’Inter per chiudere la giornata di campionato, in casa Roma è tempo di mercato, si parla molto delle trattative in uscita per cercare di ridurre il debito societario. Come noi avevamo precedentemente anticipato Under, Kluivert e Pau Lopez sono sul mercato, con le cessioni di questi giocatori si proverà a trattenere in rosa Zaniolo, che potrebbe essere uno dei sacrificati per portare molti soldi cash, nelle casse di Pallotta. Non solo loro nelle ultime ore la Juventus ha intensificato il pressing sul principale attaccante di Fonseca, Edin Dzeko, mentre il PSG ha messo gli occhi sul centrocampista italiano Lorenzo Pellegrini. Calciomercato Roma – Le ultime su Dzeko Edin ... Leggi su giornal

