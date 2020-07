Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli al lavoro per Konstantinos Tsimikas e Jordan Amavi (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Calciomercato del Napoli continua a infiammarsi sempre di più. Cristiano Giuntoli pensa al presente, ma tiene puntati gli occhi anche sul futuro ed in particolare sulla questione dell’esterno sinistro. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si analizza dunque il tema, riassumendo così la situazione ed i possibili movimenti del direttore sportivo: “Nella lista delle preferenze, Konstantinos Tsimikas (24) ha sempre una sua rispettabile posizione, certo mero privilegiata rispetto a sei mesi fa, ma comunque visibile. Però dalla Francia aggiungono un nome nuovo, quello di Jordan Amavi (26) che con il Marsiglia ha solo un altro anno di scadenza e dunque dovrà decidere se firmare il rinnovo o salutare”. Chiaramente, molte scelte di mercato ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : Il #Napoli pensa al capitano della #Fiorentina, l'alternativa è #Gabriel del #Lille - calciomercato_m : A NAPOLI - Omaggio ad Andrea Camilleri, proiezione del film 'Conversazione su Tiresia' al Teatro Mercadante… - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO - ACCELERATA GIUNTOLI! DUE NOMI PER LA FASCIA SINISTRA >>> - sportli26181512 : Dalla Germania: Milan e Napoli, che assist per Rashica: Secondo quanto raccolto dalla... - sscalcionapoli1 : Non solo Napoli, anche la Juve segue Boga: pronta l'offerta, ma il Sassuolo fa muro #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, spunta una voce clamorosa: “I tifosi sognano” Mondo Udinese Milano, agguato sul bus: accoltellato dal branco / VIDEO

Milano, 13 luglio 2020 - L’agguato è andato in scena alle 21.20 di ieri alla fermata di via Valvassori Peroni angolo via Bassini dell’autobus 93, la prima dopo la partenza dalla vicina stazione di Lam ...

Rashica, dalla Germania: Werder Brema rifiuta 15 mln, Napoli e Lazio alla finestra

Il Lipsia, in cerca di un sostituto di Timo Werner, lo avrebbe messo nel mirino e avrebbe offerto 15 milioni più 3 di bonus al club di Brema. Un'offerta che, secondo la Bild, sarebbe stata rispedita ...

Milano, 13 luglio 2020 - L’agguato è andato in scena alle 21.20 di ieri alla fermata di via Valvassori Peroni angolo via Bassini dell’autobus 93, la prima dopo la partenza dalla vicina stazione di Lam ...Il Lipsia, in cerca di un sostituto di Timo Werner, lo avrebbe messo nel mirino e avrebbe offerto 15 milioni più 3 di bonus al club di Brema. Un'offerta che, secondo la Bild, sarebbe stata rispedita ...