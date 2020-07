Calciomercato Napoli, Boga è una priorità: le ultime (Di lunedì 13 luglio 2020) Calciomercato Napoli, Boga è una priorità: le ultime Jeremie Boga è una priorità per il... L'articolo Calciomercato Napoli, Boga è una priorità: le ultime proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

SkySport : Napoli, Giuntoli: 'Rinnovo Callejon? Questa è casa sua, deciderà lui cosa fare' - DiMarzio : Il #Napoli pensa al capitano della #Fiorentina, l'alternativa è #Gabriel del #Lille - paxer89 : RT @NicoSchira: Passi avanti per il rinnovo di #FabianRuiz con il #Napoli fino al 2025: pronto un nuovo stipendio da €3,2M netti a stagione… - cn1926it : TS – #Maksimovic vicino al rinnovo, ma manca ancora l’intesa. Oggi l’agente sarà a #Napoli - calciomercato_m : MEDIASET - Antonio Petrazzuolo: 'Napoli, 'Ringhio' a metà: la certezza' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Mondo Udinese

Kalidou Koulibaly è intervenuto ai microfoni di SkySport dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan al San Paolo. Il senegalese è reduce di un’ottima prestazione, dimostrandosi uno dei migliori in campo ...(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Non conosco Rangnick, so che ha fatto cose interessanti in Germania, ma non importanti. Secondo me sarebbe un anno zero e perderemmo un campionato". L'ex tecnico del Milan Fab ...