Calabria, rivolta contro i migranti positivi al Covid? Governo allo sbando: "risolve" il caso così, in che mani siamo (Di lunedì 13 luglio 2020) Il solito caos di Governo, che non sa come gestire il caso di Roccella Jonica, in Calabria, dove sono stati accolti 70 clandestini pakistani, 28 dei quali positivi al coronavirus. Per la vicenda, la governatrice Jole Santelli ha chiesto rivolgendosi direttamente a Giuseppe Conte un'azione immediata, minacciando di bloccare gli sbarchi. E ancora, proteste della popolazione in strada. E così, riporta Il Messaggero, l'esecutivo sta valutando l'ipotesi di trasferire i malati in due strutture militari a Roma, il Celio o la Cecchignola. Insomma, i migranti positivi al Covid vengono semplicemente spostati. Il piano è ancora al vaglio, non si è ancor arrivati a una soluzione. E ancora, ministero dell'Interno e delle ... Leggi su liberoquotidiano

improtaf : RT @stopcensurainfo: Calabria, rivolta contro accoglienza immigrati infetti: cittadini bloccano bus (VIDEO) - _DAGOSPIA_ : LA BOMBA IMMIGRATI FA SCOPPIARE LA RIVOLTA IN CALABRIA – AD AMANTEA GENTE IN STRADA PER PROTESTARE… - EnzoPapaios : RT @stopcensurainfo: Calabria, rivolta contro accoglienza immigrati infetti: cittadini bloccano bus (VIDEO) - simo26110561 : RT @Libero_official: Dopo la rivolta dei residenti in #Calabria per l'accoglienza agli #immigrati positivi al #coronavirus, il piano del go… - regynadeserto : RT @marco_gervasoni: La rivolta dei calabresi è la notizia più bella di ieri. Avanti cosi. Dateci un nuovo Ruffo di Calabria (il nome della… -