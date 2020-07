Cabozantinib compresse rimborsato in Italia (Di lunedì 13 luglio 2020) rimborsato in Italia Cabozantinib compresse per il trattamento in monoterapia dei pazienti adulti con carcinoma epatocellulare trattati in precedenza Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale (n. 172 del 10 luglio 2020) è stata pubblicata la determina di prezzo e rimborso di Cabozantinib compresse per il trattamento in monoterapia dei pazienti adulti con carcinoma epatocellulare precedentemente trattati… L'articolo Cabozantinib compresse rimborsato in Italia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

