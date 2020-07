Busto Arsizio, chi è Paolo Efrem: il consigliere “silente” della lista vicina alla Lega arrestato nell’inchiesta su ‘ndrangheta e rifiuti (Di lunedì 13 luglio 2020) Paulos Dawit Efrem, per tutti Paolo Efrem, il consigliere comunale di Busto Arsizio arrestato dalla Guardia di Finanza di Milano con l’accusa di emissione di false fatture con l’aggravante dell’agevolazione delle cosche, era stato definito in città il consigliere “silente“. Trentanove anni, nato a Busto nel quartiere dei Santi Apostoli da genitori eritrei. Suo papà era arrivato in Italia nel 1973 nel bel mezzo della guerra tra Etiopia ed Eritrea. Una terra che gli è rimasta nel cuore. Famiglia importante, quella del primo consigliere di colore a Busto: lo zio Sebaht Ephrem aveva ricoperto infatti il ruolo di ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano

petergomezblog : ‘Ndrangheta e rifiuti, in carcere consigliere di Busto Arsizio: “Fatture false e campagna elettorale organizzata da… - Tg3web : I tentacoli della 'ndrangheta sul traffico dei rifiuti al nord. Cinque gli arrestati, tra cui un consigliere comuna… - TgrRai : #ndrangheta. 5 Arresti per false fatturazioni e infiltrazioni nel settore dei rifiuti nel Milanese. In carcere anch… - ippolitipaolo74 : RT @laura_maffi: 'ndrangheta e rifiuti, arrestato a Busto Arsizio il consigliere Paolo Efrem per «agevolazione delle cosche» - SondaggiQ : SONDAGGIO DI LUNEDÌ 13/7 Secondo un retroscena @tvblogit per la prossima edizione del #gfvip sarebbe stato provinat… -